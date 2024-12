Mãe de MC Kevin desabafa sobre a dor da perda em comovente carta aberta no Natal

Valquiria Nascimento, mãe do falecido cantor MC Kevin, que perdeu a vida em 2021 após um trágico acidente em um hotel, expressou sua dor e saudade em uma comovente carta aberta publicada em suas redes sociais nesta quarta-feira (15), dia de Natal.

A mensagem inicia com Valquiria perguntando como está seu filho, refletindo sobre os 1.321 dias sem sua presença. “Oi, filho, como está tudo aí onde você está? Por aqui, estou com muita saudade, muita mesmo… São 1.321 dias sem ouvir sua voz, sem ouvir você falar ‘Bença, mãe’, sem sentir o seu cheiro”, compartilhou ela, ressaltando a falta que Kevin faz em sua vida.

Em seu relato emocional, Valquiria revelou as dificuldades enfrentadas desde a partida do filho. “Tantas coisas acontecendo, tantas mentiras e verdades, tantas alegrias e falsidades. Filho, desde o dia que você se foi, só Deus sabe como me mantenho de pé”, desabafou.

A dor da perda é palpável em suas palavras; Valquiria mencionou o vazio que sentiu no momento da tragédia e questiona diariamente a razão de sua partida: “Não é possível, por que, Deus? Por que aconteceu isso com meu filho?” Essa busca por respostas se torna um lamento constante, evidenciando o impacto irreparável que a ausência de Kevin causou.

Além de relembrar momentos juntos, ela compartilhou conquistas pessoais desde a morte do filho, incluindo uma significativa perda de peso e a conquista da habilitação para dirigir. “Desde então emagreci 60 kg e agora tenho uma casa onde todos os irmãos dele moram”, afirmou Valquiria.

O sentimento de incompletude permanece evidente: “Só falta você aqui para tudo ficar completo. Sua filha está linda e inteligente. Você tinha que ver tudo isso”, destacou, referindo-se à filha do artista. Para ela, as celebrações natalinas tornaram-se dias nublados em sua vida sem Kevin ao seu lado.

Valquiria também refletiu sobre as relações de amizade do filho: “Se você estivesse aqui ia me defender de tanta falsidade; sempre te avisei sobre isso”. Ela encerrou sua carta expressando gratidão por tudo que Kevin representou em suas vidas: “Te amo para sempre. Você é o meu melhor anjo. Fica com Deus e Deus te abençoe”.