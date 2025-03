Mãe de Gugu Liberato, de 95 anos, tem alta após seis dias internada

Recentemente, a assessoria de imprensa que representa a família do comunicador Gugu Liberato informou que Maria do Céu, mãe do apresentador, recebeu alta e está voltando para casa. A idosa havia sido internada na última quinta-feira (13) devido a um diagnóstico de infecção pulmonar, onde passou por uma série de exames para monitoramento de sua saúde.

No final de 2022, a família lembrou com tristeza os cinco anos da morte de Gugu, um evento que ainda deixa marcas profundas na vida de seus entes queridos. Em uma entrevista concedida para a série documental “Gugu, Toninho e Augusto”, exibida pelo +SBT, Maria expressou seu luto e revelou que ainda tem dificuldade em aceitar a perda do filho. Ela compartilhou seus sentimentos, destacando a saudade constante que sente do apresentador.