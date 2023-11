Mãe de Beyoncé responde haters que acusam cantora de ‘clarear’ a pele

Tina Knowles, mãe de Beyoncé, foi às redes sociais nesta terça-feira, 28, defender a filha de ataques que a cantora recebeu após aparecer com uma roupa e cabelos prateados. Haters acusaram a artista de tentar “clarear” a pele. Em uma postagem no Instagram, Tina escreveu que o visual da artista foi pensado para comemorar a estreia do filme sobre a turnê Renaissance, que possui uma estética prateada.

“Me deparei com isso hoje e decidi postar isso depois de ver todas as declarações estúpidas, ignorantes, de ódio e racistas sobre ela estar ‘clareando’ sua pele e estar usando cabelo platinado querendo ser branca”, escreveu a mãe da artista na legenda da publicação. Tina ainda compartilhou um vídeo com montagens dos comentários que a filha recebeu e, na sequência, imagens da artista ao som de Brown Skin Girl, parceria dela com SAINt JHN e WizKid.

Ao final do vídeo, ela escreveu que “Beyoncé é a voz das mulheres de pele negra”. Tina declarou ter se sentido triste ao constatar que a maioria dos comentários de ódio teria vindo de pessoas negras. Ela também contou ter ficado irritada ao descobrir que uma repórter branca do site TMZ entrou em contato com o cabeleireiro da artista para falar sobre o assunto.

“Isso fez meu sangue ferver, que uma mulher branca se sentisse tão no direito de discutir sua negritude. O que é ainda mais decepcionante é que alguns negros, sim, seus idiotas, [vieram até] as redes sociais”, disse. Tina ressaltou que mulheres negras usam cabelos prateados desde os tempos de Etta James.

“Eu simplesmente fui e olhei todas as lindas e talentosas celebridades negras que usaram cabelos platinados. […] Elas estavam todas tentando ser brancas?”, questionou. Por fim, a mãe lamentou os constantes comentários de ódio que Beyoncé recebe.

“Estou farta e cansada de pessoas a atacando. Todas as vezes em que ela faz algo pelo que trabalhou duro, é uma declaração da sua ética no trabalho, talento e resiliência”, continuou, dizendo que a filha sofre ataques racistas e sexistas perpetuados pelos haters. Tina afirmou saber que a cantora ficará chateada com a postagem, mas esclareceu que precisava escrever em defesa dela.

“Estou farta de vocês, perdedores. Sei que ela vai ficar chateada por eu estar fazendo isso, mas estou farta”, declarou. “Essa garota cuida da sua própria vida. Ela ajuda outras pessoas sempre que pode. Ela levanta e promove mulheres negras e oprimidas em todos os momentos.”

Beyoncé anunciou a data do filme da turnê Renaissance em outubro. O longa, que mostra ensaios e alguns registros de shows feitos pela cantora, estreia mundialmente nesta sexta-feira, dia 1º.

Veja a postagem da mãe de Beyoncé: