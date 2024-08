Maduro determina suspensão do X na Venezuela por dez dias

Nicolas Maduro anunciou nesta quinta-feira (8) que o X (antigo Twitter) ficará suspenso por dez dias na Venezuela.

Maduro afirmou que assinou uma decisão com o órgão regulador de telecomunicações do país, Conatel, para suspender o X por dez dias. A fala aconteceu durante ato para apoiadores nesta quinta no palácio presidencial de Miraflores, na capital venezuelana.

De acordo com Maduro, a plataforma violou leis da Venezuela. Durante o pronunciamento, ele comentou: “A rede social que se chamava Twitter, X, violou todas as normas da própria rede social. Violou e incitou ódio , fascismo, guerra civil e violou todas as leis da Venezuela. E vamos respeitas as leis. Aqui há leis. por isso foi tomada a decisão de suspender o X durante dez dias de circulação na Venezuela, para que lhe apresente o recado”.

Não é possível confirmar as condições da suspensão. O anúncio de Maduro deixa claro apenas o que motivou a ordem de derrubada, mas não explicita a partir de quando a medida passa a ser válida e nem se a situação poderia ser remediada pela rede social.

A suspensão representa mais um episódio das intensas trocas de farpas entre o presidente venezuelano e o bilionário. Elon Musk, empresário dono da rede social, é feroz crítico de Maduro, e acusa o chavista de ter manipulado as eleições na Venezuela a seu favor.

Maduro, por sua vez, aponta para Musk e suposto ataque hacker contra o sistema do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano. Maduro acusa Elon Musk, dono da rede social, de atacar contra a Venezuela” e, inclusive, de estar por trás do “hackeamento informático”, que o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), de viés governista, diz ter sofrido, após proclamar Maduro vencedor das eleições, sem dar os detalhes da votação. “Os ataques, tenho certeza, são dirigidos pelo poder de Elon Musk”.

CONVITE PARA LUTA

Maduro desafiou Elon Musk a uma luta. “Qualquer um que mexe comigo, seca. Qualquer um que mexe com a Venezuela, seca. Você quer lutar? Então vamos lutar, Elon Musk”, disse Nicolás Maduro durante uma entrevista coletiva. “Sou filho de Bolívar e Chávez. Eu não tenho medo de você. Vamos lutar, onde você quiser.”

Musk aceitou . “Eu aceito… Ele vai amarelar”, respondeu Musk. “Se eu ganhar, ele renuncia ao cargo de presidente da Venezuela. Se eu perder, ele ganha uma viagem a Marte de graça”, completou. O convite de Maduro para uma briga foi feito após Musk dizer que as eleições venezuelanas foram “uma fraude” e que o venezuelano é “um ditador”.