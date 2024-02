Madrid será sede da edição 2024 do Prêmio Laureus, o Oscar do Esporte

A 25ª edição do Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte, ocorrerá em Madrid no dia 22 de abril.

A cerimônia será realizada no Palácio Cibeles e contará com a presença de grandes nomes do esporte, do passado e do presente.

O evento foi anunciado por José Luis Martínez-Almeida, o Presidente da Câmara de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso, Presidente da Comunidade de Madrid.

Madrid é a terceira cidade espanhola a sediar o Prêmio Laureus, após Barcelona (2006 e 2007) e Sevilha (2021 e 2022).

Os nomeados nas sete categorias do Prêmio Laureus serão revelados no dia 26 de fevereiro.

Além dos prêmios esportivos, haverá o Prêmio Laureus Sport for Good, que reconhece indivíduos ou organizações que contribuíram para transformar as vidas de crianças e jovens através do esporte.