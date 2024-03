Madonna anuncia seu maior show: encerramento mundial da The Celebration Tour será gratuito no RJ

Confirmado: Madonna anunciou hoje que fará um show gratuito histórico no Rio de Janeiro, dia 4 de maio, sábado, na majestosa Praia de Copacabana, como o culminar de sua universalmente elogiada The Celebration Tour – uma das turnês mais comentadas do ano. O evento será o maior show da artista até agora, um concerto inesquecível em um dos cenários mais bonitos do mundo. Essa apresentação é um agradecimento aos fãs por celebrarem mais de quatro décadas de sua música ao longo dessa épica turnê global. Essa será a maior pista de dança do mundo.

O mundo teve um primeiro vislumbre da tão aguardada turnê em outubro passado, quando foi lançada em Londres com um recorde de seis shows esgotados no The O2. Passando por 14 países, o show não só recebeu ótimas críticas de fãs e da imprensa, mas também é uma prova da carreira inovadora de Madonna e de seu impacto contínuo na cultura.

Rainha do Pop, Madonna fará show gratuito no Rio de Janeiro (Imagem: Divulgação)

A The Celebration Tour é uma experiência única com o convidado especial Bob the Drag Queen, também conhecido como Caldwell Tidicue, em todas as datas da turnê global. Esse é o primeiro show da artista feminina mais vendida de todos os tempos no Brasil desde 2012.

A produção no país é da Bonus Track, que tem como sócios Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional. O Itaú Unibanco Apresenta o projeto, que tem também patrocínio da Heineken. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro apoiam e são importantes parceiros cientes do forte impacto do show no Turismo e na Economia, além de levar a imagem do Rio para o mundo.

“A confirmação desse show é um grande presente para todos os fãs de Madonna. Será realmente um momento único, com uma das mais bem sucedidas turnês musicais esperada por diversos países, e a artista escolheu exatamente o Rio de Janeiro para esse grande final. Muito mais do que um show, vamos mostrar para o mundo o impacto desse grande evento, aberto ao público, realizado na Praia de Copacabana, cenário que domina o imaginário global como exemplo de beleza natural. Além disso, é importante frisarmos aqui os inúmeros impactos positivos desse evento para a cidade e para o Estado, com o incremento do Turismo e da Economia”, indica Luiz Oscar Niemeyer.

​“Estamos completando 100 anos e comemorar essa data ao lado de nossos clientes nesse show histórico e gratuito da Madonna em Copacabana é algo muito especial e do tamanho da história do Itaú Unibanco. A Madonna é um dos maiores ícones da música, que sempre esteve à frente do seu tempo e sendo pioneira em sua arte e na construção da cultura pop mundial. Ela é também uma das protagonistas de nossa campanha de 100 anos, a qual temos falado muito sobre o que é ser feito de futuro, uma característica de pessoas e empresas como a nossa, atemporais, que constroem legado e deixam marcas positivas na vida de milhões de pessoas. Acredito que uma marca relevante é aquela que se faz presente na cultura e no dia a dia das pessoas de forma genuína. Por isso, definimos que, para comemorar o nosso centenário, nada como trazer o ícone dessa campanha, de forma gratuita, para que todos os brasileiros possam comemorar e se inspirar junto conosco, nessa história que transcende gerações”, conta Eduardo Tracanella, CMO do Itaú Unibanco. “Em breve vamos divulgar novidades para os clientes Itaú”, complementa.

“É uma honra fazermos parte desse grandioso evento, principalmente no Rio de Janeiro, onde a Heineken® é a marca mais amada pelos cariocas. Proporcionar experiências inesquecíveis é um dos nossos principais objetivos e direcionamento de atuação. Estamos ansiosos para presenciar um dos espetáculos mais aguardados do país, sendo a cerveja oficial do show que celebra os 40 anos de carreira da Madonna”, destaca Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo HEINEKEN no Brasil.

O show de Madonna na Praia de Copacabana terá início às 21h45 e terá transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo. O Globoplay trará o show para os logados free no simulcasting da TV Globo, e no Multishow para os assinantes do Globoplay + Canais.

A The Celebration Tour in Rio é uma produção da Bonus Track em parceria com a Live Nation. O evento é apresentado pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken. Apoio da Deezer.

Madonna — The Celebration Tour in Rio

Data: 4 de maio, sábado

Início do show: 21h45

Local: Praia de Copacabana