Macron diz que Lula é bem-vindo na França ‘sempre que quiser’

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse à reportagem compreender a ausência de seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, na próxima sexta-feira (26).

Macron estava ciente de que Lula será representado pela primeira-dama, Janja, cujo nome pronunciou como “Djandja”. “Sei que Janja está vindo. Sei que o presidente [Lula] tem suas obrigações. Ele e a primeira-dama são bem-vindos sempre que quiserem”, afirmou o presidente francês durante a recepção que ofereceu na tarde desta segunda-feira (22) à imprensa internacional, no Eliseu, o palácio presidencial.

“[Lula] tem que fazer o que é melhor para ele. Em todo caso, estamos muito felizes por acolher os atletas e paratletas brasileiros”, acrescentou o presidente francês.

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, também comentou sobre a presença de sua colega brasileira. “Somos muito amigas”, disse.

Emmanuel Macron também fez um comentário sobre a partida entre França e Brasil, no próximo sábado (27), em Lille, na primeira rodada do torneio de basquete masculino. “Espero que a França vença. Os amistosos de preparação foram duros”. Forte candidata a medalha, devido à presença do gigante (2,26 metros) Eric Wembanyama, a França vem de quatro derrotas consecutivas, diante de Alemanha, Sérvia, Canadá e Austrália.

A recepção reuniu cerca de 200 profissionais da imprensa no salão nobre e nos jardins do Eliseu. Macron e a primeira-dama, Brigitte, foram assediados como celebridades, tirando selfies com vários jornalistas.