Mackenzie Cia. Do Terno (MG) supera Curitiba Vôlei (PR) e abre vantagem nas semifinais da B Bet7k feminina

O Mackenzie Cia. Do Terno (MG) mostrou frieza nos momentos decisivos e largou na frente nas semifinais da Superliga B Bet7k feminina. Nesta segunda-feira (25/3), a equipe do técnico Gabriel Leite venceu o Curitiba Vôlei (PR) por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 11/25, 23/25, 25/20, 27/25 e 17/15, no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba (PR). Com o resultado, o elenco mineiro ficou a uma vitória da final e de garantir a classificação para a Superliga 2024/2025.

Os rivais voltarão a se enfrentar na quinta-feira (28/3), às 18h30, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG), com transmissão ao vivo do sportv 2. A torcida a favor pode ser um trunfo importante para a equipe mineira, mas a levantadora Thaynã ressalta que nada está decidido.

“O Curitiba Vôlei (PR) vem de uma crescente na Superliga B Bet7k feminina e estudou bastante o nosso jogo. Foi uma grande partida dos dois lados, decidida nos detalhes. Vamos entrar em quadra com o mesmo pensamento na quinta-feira. É claro que jogar em casa será um ponto positivo, mas sabemos que ainda não tem nada ganho”, afirmou Thaynã.

A central Jéssica, um dos destaques do Curitiba Vôlei (PR), acredita que o grupo precisa levantar a cabeça e colocar em quadra a mesma postura aguerrida do primeiro duelo.

“Sabíamos que não seria um jogo fácil. O Mackenzie Cia. Do Terno (MG) vem de uma campanha muito forte, com apenas uma derrota, e trabalhamos duro a semana inteira. Queríamos dar essa vitória para a nossa torcida, mas o jogo é jogado. Perdemos nos detalhes. Mas agora vamos para Belo Horizonte tentar forçar o terceiro jogo. Não podemos desistir nunca. Precisamos ter coragem e determinação para fazer acontecer”, disse Jéssica.

O Curitiba Vôlei (PR) dominou completamente o primeiro set, com um saque agressivo e uma vibração que empolgou a torcida local. Confiante, a equipe da casa alcançou a vitória parcial após um ataque da central Ana Vitória: 25/11.

O Mackenzie Cia. Do Terno (MG) entrou em quadra mais concentrado no segundo set e abriu 11/7, com dois pontos seguidos da ponteira Rafa. A campeã olímpica Sassá atacou bem para fazer 16/10. Mas o Curitiba Vôlei (PR) encontrou forças para emplacar uma sequência de sete pontos seguidos, virar o placar, vencer por 25/23 e abrir 2 a 0.

No terceiro set, o Mackenzie Cia. Do Terno (MG) se aproveitou dos erros das donas da casa e mostrou que estava vivo na partida. A vitória, por 25/20, foi confirmada após um ataque da ponteira Mayra.

A partir de então, a partida ganhou contornos emocionantes. O quarto set foi marcado por alternâncias e muita tensão. O Curitiba Vôlei (PR) chegou a estar vencendo por 19/15, mas viu o crescimento do Mackenzie Cia. Do Terno (MG), que virou e teve 24/21. As donas da casa reagiram e chegaram ao set point, mas Sassá marcou dois pontos seguidos para reverter mais uma vez o quadro desfavorável. Um erro de ataque da equipe mandante forçou o tie-break.

No set decisivo, os dois times entraram com força total e, novamente, protagonizaram um duelo de arrepiar. O Curitiba Vôlei (PR) abriu 10/8, com um bloqueio da campeã olímpica Valeskinha. Mas o Mackenzie Cia. Do Terno (MG) buscou a reação em uma sequência de saques de Thaynã. A equipe da casa salvou um match point depois de um rally de 46 segundos, mas, em seguida, a oposta Saraelen atacou duas bolas decisivas que selaram a vitória mineira.

O vencedor da série terá pela frente na decisão da Superliga B Bet7k feminina o ganhador do confronto entre Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) e Recife Vôlei (PE).

SUPERLIGA B BET7K FEMININA 2024

SEMIFINAIS

PRIMEIRA RODADA

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) 3 x 0 Recife Vôlei (PE) (25/18, 25/15 e 27/25), na Arena Brusque, em Brusque (SC)

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Curitiba Vôlei (PR) 2 x 3 Mackenzie Cia. do Terno (MG) (25/11, 25/23, 20/25, 25/27 e 15/17) no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba (PR)

SEGUNDA RODADA

28/3 (QUINTA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), às 16h, no Geraldão, em Recife (PE) – sportv 2

28/3 (QUINTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Curitiba Vôlei (PR), às 18h30, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO)

2/4 (TERÇA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), às 16h, no Geraldão, em Recife (PE) – sportv 2

3/4 (QUARTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Curitiba Vôlei (PR), às 17h, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2

