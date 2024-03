Mackenzie Cia. Do Terno (MG) recebe o Curitiba Vôlei (PR) no segundo jogo da semifinal da B Bet7k feminina

Depois de uma primeira partida decidida no tie-break, Mackenzie Cia. do Terno (MG) e Curitiba Vôlei (PR) se reencontram nesta quinta-feira (28/3), às 18h30, no ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo do sportv 2, para o segundo confronto da série melhor de três da semifinal da Superliga B Bet7k feminina.

Com o apoio de sua torcida, o time mineiro precisa de mais uma vitória para assegurar a classificação para final e, com isso, garantir o acesso à Superliga 2024/2025. Já o Curitiba Vôlei (PR) só pensa no triunfo para levar a série para o terceiro e decisivo duelo, que, se necessário, será disputado na quarta-feira (3/4), novamente na capital mineira.

O Mackenzie Cia. do Terno (MG) largou em vantagem nas semifinais ao superar a equipe paranaense de virada, depois de estar perdendo por 2 a 0, em Curitiba, na segunda-feira. Os detalhes fizeram a diferença a favor do elenco comandado por Gabriel Leite, que tem a experiente central Aline, de 38 anos, como uma das apostas para confirmar a classificação.

“Entramos nervosas e aceleradas, já que fizemos uma fase classificatória muito boa e nos colocaram como favoritos”, conta Aline. “Desta vez, vamos procurar errar menos, principalmente nos momentos decisivos, para não passar sufoco durante o jogo. A vantagem que temos é grandiosa, pois nos dá a possibilidade de comemorar a tão sonhada vaga para a Superliga 2024/2025 diante da nossa torcida”, disse a central.

O Mackenzie Cia. do Terno (MG) tem o fator casa como aliado nesta edição da Superliga B Bet7k feminina. Dono da melhor campanha na competição, com apenas uma derrota, o time não foi superado em seus domínios.

No Curitiba Vôlei (PR), que mostrou muita superação no primeiro jogo, o sentimento é de esperança. Apesar das dificuldades, a jovem ponteira Lorena, de apenas 19 anos, espera que a equipe do técnico Pedro Moska tenha mais tranquilidade nos momentos finais dos sets.

“Sabemos da importância deste segundo jogo contra o Mackenzie Cia. Do Terno (MG). Buscaremos entrar em quadra com a mesma intensidade do primeiro jogo e um pouco mais de concentração nos momentos decisivos”, afirmou a jogadora.

O vencedor da série terá pela frente na decisão da Superliga B Bet7k feminina o ganhador do confronto entre Recife Vôlei (PE) e Abel Moda Vôlei/Brusque (SC).

SUPERLIGA B BET7K FEMININA 2024

SEMIFINAIS

PRIMEIRA RODADA

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Abel Moda Vôlei/Brusque (SC) 3 x 0 Recife Vôlei (PE) (25/18, 25/15 e 27/25), na Arena Brusque, em Brusque (SC)

25/3 (SEGUNDA-FEIRA) Curitiba Vôlei (PR) 2 x 3 Mackenzie Cia. do Terno (MG) (25/11, 25/23, 20/25, 25/27 e 15/17) no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba (PR)

SEGUNDA RODADA

28/3 (QUINTA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), às 16h, no Geraldão, em Recife (PE) – sportv 2

28/3 (QUINTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Curitiba Vôlei (PR), às 18h30, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2

TERCEIRA RODADA (SE NECESSÁRIO)

2/4 (TERÇA-FEIRA) Recife Vôlei (PE) x Abel Moda Vôlei/Brusque (SC), às 16h, no Geraldão, em Recife (PE) – sportv 2

3/4 (QUARTA-FEIRA) Mackenzie Cia. do Terno (MG) x Curitiba Vôlei (PR), às 17h, no Mackenzie, em Belo Horizonte (MG) – sportv 2

O Banco do Brasil é o patrocinador oficial do voleibol brasileiro