Macaulay Culkin celebra vitória de Kieran Culkin no Oscar em After Party da Vanity Fair

Na noite de domingo, 2 de abril, Macaulay Culkin se mostrou visivelmente emocionado ao celebrar a vitória de seu irmão mais novo, Kieran Culkin, que foi agraciado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel em “A Verdadeira Dor”. O evento, realizado na after party da Vanity Fair, proporcionou um momento especial para a família Culkin.

Durante uma entrevista no tapete vermelho, Macaulay compartilhou que este foi o único momento em que se dedicou a assistir à cerimônia de premiação. “O prêmio de Melhor Ator Coadjuvante foi a única coisa que assisti”, comentou ele, acompanhado de sua esposa, Brenda Song. Com um sorriso no rosto, o ator destacou o quanto estava feliz pelo irmão e pela conquista significativa.

Quando questionado sobre a possibilidade de encontrar Kieran na festa, Macaulay revelou que não tinha certeza: “Ele está ocupado. Agora é um ator premiado”. Em tom descontraído, fez uma brincadeira sobre a localização privilegiada do irmão na plateia: “Ele estava na primeira fila, no corredor, bem perto da escada. Não tinha como ele não ganhar”.

Em seu discurso de agradecimento ao receber o prêmio, Kieran lembrou de uma promessa feita à sua esposa, Jazz Charton. Ao recordar as palavras dela – “Te dou quatro filhos quando você ganhar um Oscar” – ele provocou risadas entre os presentes. Kieran então se virou para Jazz e disse: “Dei minha mão, ela apertou, e nunca mais toquei no assunto. Até agora. Você lembra disso, amor?”.

Finalizando sua fala com um toque de humor e amor, Kieran declarou: “Jazz, amor da minha vida, você de pouca fé, sem pressão, tá? Eu te amo. Me desculpa por fazer isso de novo. Agora vamos colocar esse plano em ação. O que acha? Eu te amo, eu amo, eu amo você”. O ator já é pai de dois filhos e parece animado com a possibilidade de aumentar a família.