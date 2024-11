Luzes em pranchas de surfe podem evitar ataques de tubarões-brancos, sugere estudo inovador

Pesquisadores australianos revelaram nesta terça-feira (12) um estudo inovador que sugere que a instalação de luzes brilhantes em pranchas de surfe pode, surpreendentemente, ajudar a evitar ataques de tubarões-brancos. Contrariando o senso comum de que as luzes atrairiam esses predadores, os cientistas descobriram que tal medida pode, na verdade, servir como um eficaz mecanismo de dissuasão.

A bióloga Laura Ryan, da Universidade Macquarie, esclareceu que os tubarões-brancos geralmente atacam suas presas de baixo para cima, confundindo frequentemente a silhueta de um surfista com a de uma foca. No entanto, o uso de luzes horizontais brilhantes parece alterar essa percepção ao distorcer a silhueta projetada na superfície marinha.

O estudo, publicado na prestigiada revista Current Biology, foi conduzido na baía de Mossel, na África do Sul, um conhecido ponto de alimentação dos tubarões-brancos. Durante a pesquisa, os cientistas testaram iscas equipadas com diferentes configurações de luzes LED para determinar quais delas atraíam menos atenção dos tubarões. As descobertas indicaram que as luzes horizontais e mais intensas eram as mais eficientes em afastar os animais.

Laura Ryan expressou surpresa positiva com os resultados obtidos e mencionou que já estão em andamento esforços para desenvolver protótipos dessas luzes para serem incorporados em caiaques e pranchas de surfe. Apesar dos achados promissores, os pesquisadores ressaltaram a necessidade de estudos adicionais para avaliar se outras espécies de tubarões, com padrões predatórios distintos, reagiriam da mesma maneira às luzes.

Dados históricos mostram que desde 1791 a Austrália registrou cerca de 1.200 incidentes envolvendo ataques de tubarões, resultando em 255 fatalidades, das quais 94 foram atribuídas aos tubarões-brancos. Esses números reforçam a importância de continuar explorando métodos para mitigar o risco desses ataques e aumentar a segurança dos banhistas e surfistas.