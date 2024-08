“Luzes da Coreia” terá horário estendido neste sábado (24) no MAC Niterói

“Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju” terá o horário estendido neste sábado, podendo ser visitada entre 10h e 21h, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói. Aberta desde junho, a mostra chega ao fim no domingo, dia 25 de agosto, deixando um legado histórico para a cidade, com um recorde de 98 mil visitantes, maior público desde a inauguração do museu, cinco vezes maior do que a marca anterior, que era de 20 mil visitantes.

“É com muito orgulho que chegamos ao final desta experiência extraordinária. Com o apoio de profissionais extremamente competentes, conseguimos estabelecer um marco na história do MAC e da cultura de Niterói. Conseguimos oferecer à população a maior exposição da Coreia do Sul no Brasil. E vou além; espero ter iniciado um caminho sem volta de intercâmbio cultural e aprendizado entre os dois países, diminuindo a distância e compartilhando conhecimento. E pensar que tudo começou há um ano, quando conheci o Centro Cultural Coreano em São Paulo. Tudo passou muito rápido, das primeiras entrevistas até a marca de 98 mil visitantes”, celebra Ana Cláudia Guimarães, curadora da exposição.

Entre os visitantes, estão moradores de Niterói, turistas do Estado do Rio de Janeiro, do país e do mundo, além de personalidades notáveis, como Jaylen Brown, Mateus Solano, José Loreto e influenciadores. Todos foram convidados para um mergulho na cultura coreana a partir de uma experiência imersiva com instalações em site specific. São túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinju. No final dos túneis, o público encontra uma enorme lua em 3D.

Cheul Hong Kim, diretor do Centro Cultural Coreano, afirma: “Eu me sinto muito feliz e honrado em saber que mais de 98 mil visitantes, incluindo cidadãos de Niterói e do Rio de Janeiro, tenham visitado e apreciado a exposição ‘Luzes da Coreia’ no MAC. O Centro Cultural Coreano no Brasil pretende continuar trabalhando em prol da realização de eventos em diversos Estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro”. Mideum Seo, coordenador de evento no Centro Cultural Coreano e responsável pela exposição, complementa: “Espero que esta exposição simbolize o intercâmbio cultural entre os dois países e que faça com que o Rio ame mais a Coreia e que os coreanos amem ainda mais o Estado do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói”.

Na exposição, as milenares lanternas coloridas de seda dialogam com elementos cenográficos contemporâneos, transportando os visitantes à famosa cidade de Jinju, que desde 2003 sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país. Além de instalações, fotos e vídeos da cidade e do Festival Jinju Namgang Yudeung estão dispostos no espaço, mostrando a unidade entre a tradição e a contemporaneidade. A exposição também conta com a presença do mascote de Jinju, a lontra Hamo, de 3 metros de altura, e com os Hanboks, vestimentas tradicionais da Coreia.

A exposição “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas de Jinju” tem organização do Centro Cultural Coreano no Brasil e da Prefeitura de Jinju e realização da Scuola di Cultura e de Ana Cláudia Guimarães. O patrocínio é da Prefeitura de Niterói, Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), FAN (Fundação de Arte de Niterói), Embaixada da República da Coreia, Santuário Cristo Redentor, Instituto Redemptor, Hyundai e Ecoponte. Apoio do Casal Garcia.

SERVIÇO | ‘LUZES DA COREIA – FESTIVAL DE LANTERNAS DE JINJU’

Até 25 de agosto

Local: Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói (Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem, Niterói – RJ)

Horários: Terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h30)

No sábado a exposição vai até às 21h

Preços ingressos: R$16,00 (Inteira); R$8,00 (Meia-entrada)

Gratuidade às quartas-feiras. Gratuidade para quem vai de bicicleta e para moradores de Niterói. Veja mais sobre a política de ingressos aqui: http://culturaniteroi.com.br/macniteroi/visitacao

Ingressos à venda na bilheteria do museu e pelo Sympla:

https://site.bileto.sympla.com.br/macniteroi/.

Acesse o site e as redes sociais do Centro Cultural Coreano no Brasil e do Luzes da Coreia MAC para acompanhar as fotos da exposição.