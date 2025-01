Sucesso de público no Rio de Janeiro e em São Paulo, com mais de 100 mil visitantes em cada estado, a exposição imersiva “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas Coreanas” chega a Brasília este mês. Depois de bater o recorde de público do MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói desde a inauguração do espaço projetado por Oscar Niemeyer em 1996, a mostra ocupará o primeiro piso do Shopping Pátio Brasil, convidando o público para um mergulho na milenar cultura coreana.

“Luzes da Coreia – Festival de Lanternas Coreanas” revela uma das mais populares tradições culturais do país, com 1.200 lanternas coloridas de seda que dialogam com elementos cenográficos contemporâneos. O espaço será ocupado por túneis coloridos formados por lanternas de seda originais da cidade de Jinju, que desde 2003 sedia um dos mais tradicionais festivais culturais do país.

No final dos túneis, o público encontra uma enorme lua em 3D, além de instalações, fotos e vídeos da cidade e do Festival Jinju Namgang Yudeung, mostrando a unidade entre a tradição e a contemporaneidade. Além das lanternas, os visitantes poderão conhecer e experimentar os Hanboks, trajes típicos coreanos. A exposição também conta com a presença do mascote de Jinju, a lontra Hamo, de 3 metros de altura.

A tradição das lanternas de seda começou na 1ª Batalha da Fortaleza de Jinjuseong, durante a Guerra Imjin (1592-1598), entre 3.800 soldados do Exército Suseong (Coreia), que protegiam o castelo, e 20.000 soldados japoneses. Os coreanos usaram a lanterna no Rio Namgang em uma noite escura para avistar os japoneses, impedindo-os de cruzar o rio. Além de tática militar, as lanternas também foram usadas para enviar recados aos familiares fora da fortaleza. Mais tarde, a população da cidade de Jinju começou a lançar lanternas no Rio Namgang para homenagear as almas dos soldados que se sacrificaram, como símbolo de resistência.

A tradição deu lugar ao Festival Jinju Namgang Yudeung como um evento de destaque na Coreia, que é conhecido internacionalmente e todo ano reúne mais de 2 milhões de pessoas. A festividade foi designada pelo Ministério da Cultura, Esportes e Turismo como o festival representativo da Coreia e ainda foi selecionada como um festival de luxo global de desenvolvimento da Coreia por 5 anos consecutivos.

A exposição “Luzes da Coreia – Festival de Lanternas Coreanas” foi organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, dirigido por Cheul Hong Kim, e pela Prefeitura de Jinju. Realização do Fundo de Envolvimento da Indústria, Comércio e Turismo (FEICOTUR), curadoria da jornalista Ana Cláudia Guimarães, coordenação da NSM Produções e Eventos, projeto e execução HKB. Apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.

SERVIÇO: ‘LUZES DA COREIA – FESTIVAL DE LANTERNAS COREANAS’

Data: 24 de janeiro a 24 de abril

Local: Shopping Pátio Brasil, 1o Piso.

Endereço: SCS QD 06, Asa Sul, Brasília-DF

Horário de visitação: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Preços: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira)

Ingressos à venda no local e online pelo Sympla