“Luz do luar”: Zé Felipe explora sonoridade do funk em lançamento

Zé Felipe tem desbravado o mundo da música nas últimas produções musicais. Em clima dançante, o single solo “Luz do luar” chega em meio ao carnaval com ritmo do funk. A canção e videoclipe estão disponíveis em todas as plataformas de música e no canal oficial do Youtube.

O cantor, que lançou o projeto “Coloca o capacete” com mescla de ritmos e parcerias do funk no final do ano passado, valoriza a versatilidade musical. A temperatura esquenta na produção audiovisual, dirigida por Rafael Gandara, que tem como cenário Fernando de Noronha. Um casal de atores dão vida a paixão e fantasia no arquipélago.

A canção é a aposta de Zé Felipe para o pós-carnaval deste ano. A letra que contagia é assinada por Zé Felipe, Omar Alfanno, Newton, Shylton Fernandes, Tinho WT e TRIMOX, também responsável pela produção musical da faixa.