Luva de Pedreiro pergunta ao papa Francisco se ele prefere Messi ou Ronaldo

O papa Francisco se deparou com uma pergunta difícil de ser respondida. Admirador de futebol, o pontífice se encontrou com o influenciador Luva de Pedreiro nesta quarta-feira (6), que logo tratou de perguntar: “Messi ou Ronaldo?”.

Não é possível saber, no entanto, qual foi a escolha do líder mundial da Igreja Católica porque o vídeo é cortado. Além do aperto de mãos, o papa abençoou o brasileiro, que o presenteou com uma camisa da seleção de futebol brasileira.

Em uma entrevista no fim de 2023, Francisco afirmou que Pelé é o seu jogador preferido ao ser questionado se preferia Messi ou Maradona.

“Para mim, desses três, o grande cavalheiro é Pelé. Um homem de coração. Um homem de uma humanidade grande”.