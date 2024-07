Lutador morre após ser esfaqueado durante briga na rua

Um lutador de jiu-jitsu morreu neste domingo (21) após levar uma facada durante uma briga em Maringá (PR).

Gustavo Henrique Martins aparece na gravação brigando com um homem na rua. O caso ocorreu na avenida Pioneiro João Pereira por volta das 23h50 do sábado (20).

No vídeo, o homem parece ter tentado assaltar o lutador momento antes. ”Vai roubar é, vagabundo? Vem cá”, diz Gustavo segurando um pedaço de madeira.

O jovem joga a madeira na direção do homem. Em seguida, ele ainda vai atrás do suspeito e joga outros objetos contra ele diversas vezes.

Após as ameaças, o suspeito decide ir atrás do lutador. Os dois saem do foco da câmera de segurança, momento em que o jovem teria sido esfaqueado na região dos glúteos.

Gustavo ainda pediu socorro em um bar próximo e o agressor fugiu correndo. A vítima foi levada para o hospital da Universidade Estadual de Maringá, mas morreu na tarde de domingo (22).

Irmão do lutador foi até a delegacia. Segundo a polícia, ele disse que tem imagens do autor do crime e disse saber onde o suspeito mora. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa.