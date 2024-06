Lutador do UFC sofre lesão grave em treino: ‘Dá para ouvir o estalo’

Mike Davis, lutador do UFC peso-leve rompeu o bíceps esquerdo enquanto treinava na semana passada. Ele teve uma retração de quase 9 cm.

Davis passará por cirurgia. O procedimento necessário recolocará seu tendão perfurando-o no osso.

“Dá literalmente para ouvir o estalo. Estou tão desapontado, isso me mata. Rasguei completamente meu bíceps durante meu sparring em 11 de junho, resultando em uma retração de 8,8 cm no meu bíceps. Sim, preciso de cirurgia. Eles têm que recolocar o tendão perfurando-o de volta no osso”, escreveu o lutador, nas redes sociais.

Ele tinha luta marcada para o dia 13 de julho, no UFC Fight Night, em Denver. Seu adversário seria Drew Dober.

Davis fez um forte desabafo após a lesão: “Estou quebrado”. Nas redes sociais, o norte-americano relatou como estava a sua preparação para a luta e abriu o coração.

Ele vem de quatro vitórias seguidas no UFC. Davis estreou na organização em abril de 2019, sendo derrotado pelo brasileiro Gilbert Burns, e depois emendou a sequência de triunfos.

DESABAFO DO LUTADOR

Treino e decepção

“Estou tão decepcionado, eu tento tanto… Eu lido com uma ‘mão de merda’ na vida, cheio de habilidades e talentos que nem posso usar. Eu treinei muito pra isso, correndo sprints na pista todas as semanas, treinando duas vezes por dia, o que nunca faço, fazendo exercícios extras, correndo 5 km antes de cada sessão todo dia”.

‘Mata a alma’

“Até preparei minhas últimas 3 semanas de acampamento para estar no Colorado para poder me adaptar. Tanto tempo, esforço e dinheiro – por nada. Vocês não têm ideia do quanto isso mata a minha alma”.

Desistência

“Tudo que sei é que não posso desistir… Sou o único que resta na minha vida que é remotamente capaz… Eu quero tanto desistir. Talvez eu deva fazer um curso de programação online enquanto estou fazendo a cirurgia. Eu simplesmente não sei mais. Estou quebrado”