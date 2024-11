Luta entre Jake Paul e Mike Tyson quebra recordes globais de audiência

Na última sexta-feira, a aguardada luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson atraiu a atenção de 60 milhões de telespectadores ao redor do globo. A Netflix foi responsável pela transmissão ao vivo do confronto realizado no Arlington, Texas, Estados Unidos.

Contudo, a experiência de muitos usuários foi comprometida por dificuldades técnicas, incluindo problemas de streaming e buffering. Aproximadamente 85 mil queixas foram registradas, abrangendo diversos países, entre eles o Brasil.

O evento no ATT Stadium também incluiu um notável combate feminino. A irlandesa Katie Taylor enfrentou Amanda Serrano, porto-riquenha residente nos Estados Unidos, em uma disputa acirrada pelos títulos unificados dos pesos meio-médios-ligeiros. Após dez rounds intensos, Taylor saiu vitoriosa. Esta luta conquistou uma audiência significativa de 50 milhões de pessoas.

Um fator que contribuiu para o aumento do interesse do público foi a oferta de narração e comentários nas línguas nativas dos espectadores, proporcionando uma experiência mais personalizada e acessível.