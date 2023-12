Luta da deputada Carla Morando, IML de Diadema é inaugurado pelo Governo do Estado

Nesta quinta-feira, dia 07/12, a deputada estadual Carla Morando participou da inauguração do Posto de Perícias – IML na cidade de Diadema. Luta da parlamentar, a benfeitoria é fruto de convênio firmado entre o Governo do Estado, por meio Secretaria Estadual de Segurança Pública, e a Prefeitura de Diadema. O endereço do Posto é avenida Sete de Setembro, nº 630, região central.

Desde que o serviço foi temporariamente desativado no município, em abril de 2021, devido a problemas estruturais no prédio, Carla Morando atuou para que o IML voltasse a funcionar em Diadema. Em seu mandato, a deputada destinou R$ 300 mil em emendas para a reforma da unidade e intermediou reuniões junto ao Governo do Estado pedindo celeridade na entrega do posto. “Foram dois anos de muita luta e trabalho para trazer este importante serviço de volta à cidade para oferecer atendimento próximo, acolhedor e humanizado à população. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas por atender nosso pedido e garantir a inauguração da unidade em Diadema”, disse a deputada.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, agradeceu o atendimento recebido pela população durante o período em que o serviço do IML de Necropsia funcionou em São Bernardo e ressaltou a importância da parceria com o Poder Legislativo estadual e, em especial, a atuação de Carla Morando. Parceira do município, a deputada já conquistou para Diadema R$ 3,7 milhões para reforma de escolas; a retomada da Rede Lucy Montoro; a instalação de uma unidade do Bom Prato; R$ 500 mil em emendas para saúde; R$ 400 mil para obras; além de recursos para entidades sociais e levou ainda a carreta da Mamografia para realizar exames em mulheres do município.

Participaram da inauguração do IML em Diadema, o superintendente da Polícia Técnico-científica do estado de São Paulo, Claudinei Salomão; o diretor técnico de Departamento- DTD Médico Legista, Wladimir Alves dos Reis; o vereador Edval da Farmácia; o comandante do CPMA 6, Coronel Alves; a liderança Célio Boi; entre outras autoridades.