Luma faz proposta milionária a Mércia nos últimos capítulos de ‘Mania de Você’

Na trama envolvente da novela “Mania de Você”, um novo desdobramento promete agitar os personagens principais. A jovem Luma, interpretada por Agatha Moreira, prepara uma proposta audaciosa que poderá mudar o destino da ex-governanta Mércia, vivida por Adriana Esteves. Em um momento crucial da narrativa, Luma fará uma oferta tentadora: devolver o renomado quadro que pertence à família de Mércia, em troca de um acordo comercial totalmente legalizado.

Além da devolução da obra de arte, a proposta inclui a divisão dos lucros obtidos com sua venda, assegurando que Mércia também se beneficie financeiramente dessa negociação. Este cenário se apresenta em um período conturbado na vida da ex-governanta, que acaba de descobrir a traição de Molina, personagem interpretado por Rodrigo Lombardi. O homem que ela tanto protegeu revela-se infiel e planeja uma fuga para fora do Brasil, sem a intenção de levar Mércia junto.

A revelação da traição desencadeia um verdadeiro escândalo, culminando em um confronto explosivo entre os três personagens. Ciente da fragilidade emocional de Mércia após a descoberta da traição, Luma vê uma oportunidade para pressioná-la a entregar a famosa obra. Após realizar uma investigação sobre um depósito alugado pela ex-governanta, Luma fica convencida de que o quadro está sob sua posse e decide confrontá-la diretamente.

“Como você pode se sujeitar tanto ao Molina depois de tudo que ele fez com você? Ele quase te matou, te sequestrou…”, questiona Luma, demonstrando indignação com a situação da rival. Mesmo alegando ter rompido definitivamente com Molina, Mércia não consegue convencer Luma, que desconfia de que ela ainda esteja arquitetando uma fuga ao lado do traidor e do valioso quadro.

Com determinação inabalável, Luma insiste: “Se o Cézanne não está no depósito, onde ele está? Me diz, Mércia!”. Em uma cena tensa e repleta de emoções, Mércia entrega a chave de seu carro para Luma verificar o veículo. No entanto, ela não consegue conter o riso diante da possibilidade de que uma obra tão valiosa possa estar escondida no porta-malas. Apesar das risadas, Luma permanece firme em sua proposta, criando expectativa sobre os próximos episódios da novela.