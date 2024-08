Lula vê debates deteriorados e diz para Boulos não dar importância a Marçal

O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (15) que o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) não deve dar importância ao adversário Pablo Marçal (PRTB), sem mencioná-lo diretamente.

“Acho que o trabalho que Boulos tem que fazer é não dar importância para o cidadão daquele tipo, não tem nem que fazer pergunta para ele, nem responder pergunta. Deixa ele falar o que ele quiser”, afirmou Lula, um dia após o seu aliado entrar em confronto com o influenciador num debate eleitoral na capital paulista.

“Os debates estão ficando deteriorado, porque deteriorados estão os candidatos”, disse o presidente.

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio T, em Curitiba (PR). O apresentador da emissora havia classificado o episódio entre os pré-candidatos do PSOL e do PRTB como a “coisa mais terrível”. Ele questionou Lula sobre qual seria o seu conselho para Boulos.

O presidente não mencionou o nome de Marçal. Na entrevista, ele criticou o que definiu como “candidatos de redes sociais”.

“Rede social que de social não tem nada. É rede digital, onde predomina mentira, fake news, maldade. O cidadão que não tem coragem de olhar na tua cara e dizer o que pensa, se tranca no quarto dele, achicalha sua vida, da sua família, mente o tempo inteiro”, disse.

“É isso que acontece com esses candidatos. De repente, fazem milagre 1,5 milhões de votos, 2 milhões de votos. [Mas] esses caras não têm 2 minutos de argumento para discutir um problema social, não tem 3 minutos para discutir problema econômico”, completou.

No debate de quarta-feira (14), promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com o Portal Terra e com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), Marçal chamou Boulos de vagabundo. O deputado respondeu que o empresário é um mentiroso compulsivo e que tem dúvidas se Marçal é “mau caráter ou psicopata”.

No início do embate, a equipe do influenciador entregou a Marçal uma carteira de trabalho. Depois de duelarem em relação ao tempo, guardando segundos para falarem por último, o conflito escalou e chegou quase ao contato físico, quando Marçal seguiu Boulos pelo palco mostrando a carteira de trabalho.

Ambos sentaram lado a lado, já fora da câmera principal do debate, e o ex-coach continuou a mostrar o documento para Boulos que, irritado, tentou tirá-lo das mãos do adversário.

Além dos dois, participaram do debate o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a deputada federal Tabata Amaral (PSB), o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) e a economista Marina Helena (Novo).