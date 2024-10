Lula vai a hospital para nova bateria de exames após queda em banheiro

O presidente Lula (PT) passa nesta sexta-feira (25) por uma nova rodada de exames, seis dias após ter sofrido um acidente doméstico, no qual caiu no banheiro e bateu a cabeça.

Lula se dirigiu à unidade de Brasília do Hospital Sirio Libanês logo pela manhã, antes de seguir para o Palácio do Planalto. Ele chegou por volta de 9 horas.

O mandatário participa nesta sexta, pela primeira vez desde o acidente doméstico, de uma cerimônia presencial, com a assinatura do acordo para indenizar as vítimas da tragédia de Mariana (MG)

Lula já havia passado por exames, entre eles uma tomografia, na terça-feira (22).

O boletim divulgado pela unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês informa que o quadro é estável e que Lula está “apto a exercer a sua rotina de trabalho”.

Na noite de sábado (19), Lula teve um acidente doméstico. Ele cortava as unhas do pé, quando se desequilibrou e caiu de um banco. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia. Por isso precisou passar por exames ao longo da semana.

Por causa do acidente, o presidente cancelou a sua viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da cúpula dos Brics. Sua equipe médica desaconselhou que ele fizesse voos longos.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a cúpula do Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração”, afirma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, no domingo (20).

Lula então participou da cúpula de chefes de Estado do bloco por meio de videoconferência.

Na primeira vez que comentou o acidente, o mandatário chamou o seu acidente doméstico de “grave”, mas disse que ele não afetou a parte mais delicada da cabeça.

As declarações foram dadas durante telefonema com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano. Ele publicou nas redes sociais a conversa com o mandatário, que estava no viva-voz.

Na ligação, Lula afirmou ainda que a equipe médica precisaria de três a quatro dias para saber o “estrago que fez a batida”.

“Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?”, disse a Caetano, e brincou: “preciso sobreviver para ir na sua posse”.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse nesta quarta-feira (23) que a viagem do presidente para São Paulo para a eleição no próximo domingo ainda é incerta.

“Presidente está bem, trabalhando, mas vai ficar em casa até domingo. A gente vai resolver ainda se vai ou não a São Paulo no fim de semana, conforme orientação médica”, disse Janja a jornalistas.