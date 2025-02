Lula se abstém de comentar denúncia da PGR contra Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), optou por não se pronunciar sobre a recente denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A acusação, que envolve a suposta liderança de uma tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022, foi formalizada pelo procurador-geral Paulo Gonet e encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante uma coletiva na quarta-feira, dia 19, jornalistas questionaram Lula sobre a denúncia que envolve seu antecessor político. No entanto, o presidente desviou da pergunta, enfatizando que tinha compromissos agendados com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, que estava em visita oficial ao Brasil. “Tenho que atender o primeiro-ministro de Portugal”, afirmou.

Postura do governo visa evitar polêmicas sobre o processo judicial em curso

Neste dia, Lula se dedicava a uma série de encontros com a autoridade portuguesa, incluindo uma recepção anterior ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. A presença de líderes estrangeiros parece ter influenciado a decisão do presidente em manter foco nas agendas diplomáticas.

Além de Lula, outros ministros presentes na cerimônia de chegada do primeiro-ministro também se abstiveram de comentar sobre a situação envolvendo Bolsonaro. Essa postura reflete uma orientação interna no governo, sugerindo que tanto os ministros quanto o presidente evitem discutir assuntos que possam acirrar polêmicas em torno do processo judicial em curso.

Os interlocutores do governo ressaltam que a atual administração possui pouco a ganhar ao se envolver em disputas políticas relacionadas a acusações judiciais. Entre os ministros presentes na cerimônia estavam Geraldo Alckmin (vice-presidente), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Camilo Santana (Educação), Sidônio Palmeira (Secom), Esther Dweck (Gestão), Ricardo Lewandowski (Justiça), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Marina Silva (Meio Ambiente).

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também esteve presente na cerimônia, destacando a relevância do evento diplomático no contexto das relações entre Brasil e Portugal.