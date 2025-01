Lula reitera compromisso com equilíbrio fiscal e inclusão social em entrevista

Nesta quinta-feira, 30 de janeiro, durante uma coletiva de imprensa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou as diretrizes do governo voltadas para o fortalecimento do equilíbrio fiscal no Brasil. Ele destacou a importância de conciliar investimentos públicos, crescimento econômico, geração de empregos e inclusão social.

“O crescimento será mantido. As políticas de inclusão social continuarão a ser reforçadas. A massa salarial seguirá em ascensão, e o salário mínimo será ajustado acima da inflação, tudo isso sem comprometer a estabilidade fiscal”, assegurou Lula.

O presidente expressou sua preocupação com a forma como alguns setores tentam dominar a narrativa sobre a opinião pública, relembrando os desafios enfrentados em relação ao déficit fiscal. “Vivemos momentos difíceis com discursos alarmistas sobre déficits. O resultado atual é de 0,1%, bem abaixo dos 2,5% deixados pela administração anterior. Esse será o nosso compromisso, sempre com responsabilidade”, enfatizou.

Lula também ressaltou que a gestão das contas públicas deve ter como prioridade a proteção das populações vulneráveis, que são as mais afetadas por desajustes nas finanças do país. Ele compartilhou uma reflexão pessoal sobre suas origens: “Minha mãe, apesar de não saber ler ou escrever, entendia de finanças. Em casa, organizávamos nosso dinheiro e dívidas com clareza. É assim que eu conduzo o governo; não podemos gastar além da nossa capacidade de arrecadação”.

No que diz respeito ao crescimento econômico, Lula citou dados positivos, como um aumento superior a 3% no PIB nos primeiros dois anos de sua gestão e a recuperação da indústria nacional, destacando o setor automobilístico como um exemplo. “Em 2010, quando deixei o governo, produziam-se 3,8 milhões de carros anualmente. Após quinze anos de dificuldades, a produção caiu para 1,6 milhão. Hoje estamos recuperando essa trajetória com 2,6 milhões produzidos novamente”, apontou.

O presidente concluiu afirmando que seu foco é em garantir responsabilidade fiscal e minimizar déficits para permitir um desenvolvimento sustentável. “Meu objetivo é gerar emprego e renda e construir um Brasil onde todos tenham acesso à classe média. Essa é a nossa meta e trabalharemos incansavelmente para alcançá-la”, finalizou Lula.