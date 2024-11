Lula recebe o presidente de Angola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste domingo, 17 de novembro, com o presidente de Angola, João Lourenço. O encontro ocorreu no Rio de Janeiro, por ocasião da reunião do G20, da qual Angola participa como país convidado.

Pelo Brasil, participaram da reunião os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Agricultura, Carlos Fávaro, além do assessor especial do presidente da República, Celso Amorim, e do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Márcio Elias Rosa.

Lula e João Lourenço falaram da proximidade entre os dois países e das fortes relações históricas. O presidente angolano reforçou a identidade de Angola com o Brasil nos três temas principais propostos pelo Brasil no G20: a reforma das instituições globais, o combate à fome e a transição energética. E também no setor de fármacos.

Os dois presidentes conversaram também sobre apoio ao setor agrícola, em especial à agricultura familiar, e sobre produção de maior escala, com cooperação técnica e em sementes.

Os presidentes falaram ainda sobre cooperação e atração de investimentos privados para a construção de linhas de transmissão para regiões industriais e de integração energética com a Namíbia e a África do Sul.