Lula promete tirar Brasil do mapa da fome até 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil sairá novamente do mapa da fome até o fim do seu terceiro mandato, em 2026. Estudo da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) divulgado nesta quarta-feira (24) mostra que 8,4 milhões de brasileiros ainda convivem com o problema.

“Este é um compromisso do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014”, afirmou o presidente nesta quarta em evento de lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, em meio a encontro de ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central do G20, no Rio de Janeiro.

O estudo da FAO mostra que o Brasil registrou avanços, principalmente na redução da insegurança alimentar, em relação ao triênio 2020-2022. O número de brasileiros nessas condições caiu de 70,3 milhões para 39,7 milhões.

Em seu discurso, Lula afirmou que o combate à fome é uma “decisão política”.

“Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós, é preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes”, disse o presidente.

“Essa gente precisa ser olhada e não é possível que na metade do século 21, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda esteja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os dirigentes públicos do mundo inteiro, por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos.”

A iniciativa lançada pelo governo brasileiro prevê o compartilhamento de experiências e programas de combate à fome entre os países participantes, em busca de soluções adequadas às diferentes situações. O Brasil financiará metade do custo da estrutura administrativa do programa.

O estudo da FAO detectou dificuldades para retomar programas de combate à fome e à pobreza no mundo após a pandemia -numa perspectiva internacional, a fome permaneceu praticamente no mesmo nível durante os três últimos anos.

Entre 713 e 757 milhões de pessoas podem ter passado fome em 2023, diz o documento, o que equivale a 1 entre 11 pessoas no mundo. “O relatório traz uma mensagem de desalento”, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

“Temos no mundo todos os recursos financeiros, a produção de alimentos. Só precisamos construir a disposição política, mobilizar esses recursos de forma consistente”, continuou.

A aliança lançada nesta quarta, disse, tem como princípios a participação voluntária e aberta, foco na demanda, na ação prática e nas lições sobre como fazer, governança leve e eficaz, promoção da eficácia e da cooperação para o desenvolvimento e operação flexível.

“Em 2008, o G20 foi fundamental para evitar o colapso da economia mundial. Agora, os líderes mundiais têm diante de si a oportunidade de responder a esse outro desafio sistêmico. Precisamos de soluções duradouras e devemos pensar e agir juntos”, acrescentou Lula.