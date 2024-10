Lula prevê confronto nacional com bolsonarismo, mas aliados veem cautela em SP

Diante do avanço da direita nas grandes cidades e maiores dificuldades para a esquerda nestas eleições, o presidente Lula (PT) tem avaliado que as disputas de segundo turno permitem um cenário político mais claro para a escolha de locais onde ele pode colocar o seu peso para tentar eleger aliados.

A prioridade do mandatário, segundo interlocutores, será em cidades em que há embates de candidatos petistas ou aliados dos blocos de centro com o bolsonarismo e nomes da direita radical.

Lula já providenciou agendas na cidade de São Paulo para tentar impulsionar a campanha de Guilherme Boulos (PSOL), após críticas de que sua presença no primeiro turno esteve abaixo do esperado. No entanto, aliados questionam a disposição do presidente de partir para o ataque contra o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Lula definiu duas agendas com Boulos antes de embarcar para a Rússia para a cúpula dos Brics – o evento ocorre dos dias 22 a 24 deste mês, e o segundo turno está marcado para o dia 27.

Um dos encontros será na zona leste e outro na zona sul, que costumava ser um feudo petista mas onde Nunes venceu na maior parte dos distritos. O mandatário também vai gravar vídeos de campanhas.

Aliados rebatem nos bastidores a crítica de que houve engajamento menor do presidente por receio de arcar com o ônus de uma eventual derrota. Boulos terminou a primeira votação ligeiramente atrás de Nunes, com 29,07% contra 29,45%.

O argumento de aliados é que Lula está tentando encaixar suas agendas para apoiar os seus candidatos em todo o país, mas sem deixar de ser presidente.

Além disso, criticam a visão de que ele quer fugir da responsabilidade pela derrota, argumentando que o presidente deixa claro sua preferência na cidade de São Paulo. Lembram que ele articulou, por exemplo, a entrada de Marta Suplicy (PT) na chapa do nome do PSOL.

Lula almoçou com Boulos e Marta, na casa do deputado federal Rui Falcão, no domingo (6). Durante o encontro, afirmou que o segundo turno significa uma outra eleição.

Segundo relatos, ele relembrou aos candidatos do pleito presidencial de 2006, quando obteve 12 milhões de votos no segundo turno contra Geraldo Alckmin (então no PSDB), em relação à primeira rodada.

Boulos precisa mostrar, segundo disse Lula, que ele é o candidato que se preocupa com os pobres. Por isso precisa percorrer a periferia, falar com os eleitores e ter habilidade para reverter isso em votos.

Apesar da importância dada a São Paulo, aliados do presidente afirmam que, pelo perfil pragmático dele, o presidente deve evitar fortes ataques a Nunes para não fomentar celeumas em sua base governista – o MDB é um partido aliado, com ministérios no governo. Mesmo que Nunes tenha o apoio de Jair Bolsonaro (PL).

Interlocutores apontam que o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), seria um dos aliados que pediram para Lula evitar confrontos e ataques mais diretos com aliados a nível federal.

Por outro lado, essa cautela não deve ser adotada com adversários identificados mais fortemente com o bolsonarismo. Lula já tem marcadas duas viagens institucionais como presidente, que devem ser emendadas com eventos políticos em capitais consideradas importantes.

A primeira será para Fortaleza, onde o governo e o PT avaliam que há chance de reverter o resultado do primeiro turno, para eleger Evandro Leitão (PT). O adversário é o bolsonarista André Fernandes (PL).

No primeiro turno, Lula frustrou a expectativa de aliados locais e participou somente da convenção que oficializou a candidatura petista.

Lula também deve ir a Belém para participar do Cirio de Nazaré. A capital paraense terá um outro embate de partidos aliados com o bolsonarismo. Lula vai apoiar o candidato da família Barbalho, Igor Normando (MDB), contra o bolsonarista Éder Mauro (PL).

O presidente vai ainda a Porto Alegre para a reabertura do aeroporto Salgado Filho, após as enchentes de maio. A avaliação de petistas e governistas, no entanto, é que a situação de Maria do Rosário (PT) no segundo turno é mais complicada, considerando a vantagem obtida na primeira rodada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), além de ser esse candidato de uma sigla aliada.

O próprio governo vem tratando a vitória dos partidos da base aliada como uma espécie de vitória própria. Nesta segunda (7), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), associou o desempenho positivo de partidos do centrão a uma vitória da “frente ampla” contra a extrema direita no país.