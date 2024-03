Lula presenteia Macron com caixa de iguarias nacionais e queijos premiados mundialmente

Como parte da hospitalidade brasileira e pouco antes do almoço, oferecido ao presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu ao presidente francês uma cesta com iguarias nacionais, um espumante da Serra Gaúcha e queijos procedentes de diversas localidades do Brasil — e premiados mundialmente (inclusive na França).

Entre eles o Canastra do Serjão, autêntico queijo da Serra da Canastra, produzido na cidade de Piumhi, no Oeste de Minas Gerais, com maturação especial com presença de mofo branco. Desde 2008 o Queijo Canastra é considerado patrimônio cultural imaterial brasileiro, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em 2019, o queijo recebeu o bronze no Mondial Du Fromage na França e, em 2021, ganhou o Super Ouro na mesma competição.

A cesta ainda trouxe outros queijos mineiros, como o Goa Moderado – Aiuruoca, da região da Mantiqueira, no sul de Minas, cuja maturação é feita por 120 dias. O Maranata Bronze e o Lua Cheia – Bueno Brandão, também premiados, além dos queijos paulistas Cuesta – Pardinho e o paraense Queijo do Marajó, completaram o presente.

“Presenteei o presidente Emmanuel Macron com cinco dos melhores e mais premiados queijos brasileiros, inclusive reconhecidos na França, para que ele possa me dizer o que achou deles”, escreveu o presidente Lula em sua rede social.