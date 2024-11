Lula planeja medidas estratégicas para atrair prefeitos eleitos em 2024

O governo federal, sob a liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), está organizando um evento estratégico com o intuito de estreitar laços com os novos prefeitos eleitos, muitos dos quais representam partidos opositores ao atual presidente.

Este movimento busca mitigar o impacto negativo do desempenho das legendas de esquerda nas recentes eleições municipais, nas quais conquistaram apenas 597 das 5.569 prefeituras em disputa. Esse cenário apresenta um desafio para o PT, que já vislumbra a possibilidade de uma nova candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. O encontro está agendado para ocorrer em Brasília, entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2025.

O evento, que deve reunir aproximadamente 20 mil participantes, foi destacado por André Ceciliano, nomeado novamente como secretário de Assuntos Federativos do governo Lula. Segundo Ceciliano, que retorna ao cargo a convite do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, o presidente mantém um compromisso firme com o municipalismo, independente dos resultados eleitorais adversos.

Em uma demonstração de proatividade, mesmo antes de sua posse formal, Ceciliano já iniciou suas atividades ao lado de Padilha. Ambos participaram recentemente de uma reunião com prefeitos promovida pela Caixa Econômica Federal e pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. O encontro teve como foco principal a discussão sobre parcerias em projetos essenciais de infraestrutura, saneamento básico e habitação, além da distribuição de recursos federais.

Ceciliano havia deixado temporariamente o posto em junho para tentar se candidatar como vice na chapa de Eduardo Paes (PSD) nas eleições municipais do Rio de Janeiro. No entanto, com a escolha de Paes por um companheiro de partido para a vaga, Ceciliano dedicou-se à campanha eleitoral de seu filho em Paracambi (RJ), onde Andrezinho Ceciliano (PT) conseguiu se eleger prefeito.