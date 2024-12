Lula passará por novo procedimento médicos na manhã desta quinta-feira (12)

Na manhã desta quinta-feira (12), o presidente será submetido a um novo procedimento denominado embolização da artéria meníngea média. Este procedimento tem como objetivo complementar a cirurgia anterior e prevenir eventuais novos sangramentos.

Conforme o boletim médico, a embolização é considerada uma ação de “baixo risco” e “relativamente simples”. Durante o procedimento, um catéter será inserido pela artéria femoral até a região craniana, onde pequenas artérias locais serão fechadas para evitar futuros sangramentos. Importante ressaltar que, por ser menos invasivo, o procedimento não requer um centro cirúrgico.

Segundo o médico responsável pelo tratamento, Dr. Roberto Kalil Filho, a realização deste procedimento estava prevista desde a internação do presidente. Ele destacou que não houve complicações ou sinais de sangramento após a cirurgia inicial. O presidente segue se alimentando e conversando normalmente, e a previsão de alta continua para a próxima semana.

Após a realização do procedimento, os médicos darão uma coletiva de imprensa para atualizar os jornalistas sobre o estado de saúde do presidente. Em comunicado oficial, a equipe médica reafirmou que Lula permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e que até o momento não houve intercorrências significativas em seu quadro clínico.

Os detalhes do estado de saúde do presidente são acompanhados com atenção pela população e pela mídia, dado o seu histórico recente de saúde e as implicações políticas associadas à sua administração. O presidente Lula completou 79 anos recentemente e continua a receber suporte da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e Dra. Ana Helena Germoglio.

Uma nova atualização sobre sua condição será disponibilizada após o procedimento programado para esta manhã.