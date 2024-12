Lula passa por novos exames nesta quinta-feira (19)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), recebeu alta do Hospital Sírio Libanês no último domingo, dia 15, após realizar uma cirurgia de emergência na região craniana. Em conformidade com o acompanhamento médico pós-operatório, o presidente deve passar por uma nova tomografia na manhã desta quinta-feira, 19, no mesmo hospital localizado no Centro de São Paulo.

Conforme informações divulgadas pela Presidência da República, o exame está agendado para as 8h e é parte do protocolo necessário para garantir a recuperação adequada do presidente. Um boletim médico será emitido pela equipe responsável, atualizando a população sobre o estado de saúde do chefe do Executivo.

Se os resultados forem satisfatórios e estiverem dentro das expectativas médicas, Lula poderá retornar a Brasília e retomar suas atividades oficiais. Ao deixar o hospital no último domingo, ele expressou alívio e confiança em sua recuperação. “Estou voltando para casa agora tranquilo, certo de que eu estou curado e que eu preciso apenas me cuidar”, afirmou Lula durante uma breve conversa com jornalistas após sua saída.

A equipe médica que acompanha o presidente é composta por especialistas renomados, incluindo o cardiologista Roberto Kalil Filho, que é seu médico pessoal, além da infectologista Ana Helena Germoglio e do neurologista Rogério Tuma.

Em um momento emocional ao falar sobre sua condição de saúde, Lula revelou a preocupação que sentiu ao perceber a gravidade de sua situação. “Eu fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça”, confessou. É importante ressaltar que dois dias após a cirurgia inicial, o presidente também passou por um procedimento adicional para evitar qualquer risco de sangramento.

O retorno à sua residência na Zona Oeste de São Paulo permitirá que Lula continue recebendo monitoramento médico próximo, enquanto se recupera plenamente para suas funções presidenciais.