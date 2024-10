Lula passa dia na residência oficial, sem agenda, após queda no banheiro

O presidente Lula (PT) passa esta segunda-feira (21) no Palácio da Alvorada, sem agenda oficial, após sofrer uma queda no banheiro no sábado (19).

Inicialmente, quando divulgou nota sobre o acidente doméstico, a Secom (Secretaria de Comunicação) informou que Lula despacharia no Planalto nesta semana, mas o presidente decidiu permanecer na residência oficial.

Ele recebeu por volta das 10h20 uma visita do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que também é médico. O assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim também se reúne com Lula nesta manhã.

O presidente passa bem e não perdeu a consciência, segundo aliados.

Devido ao incidente, o presidente não vai mais viajar para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos Brics, onde ficaria até o fim da semana.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital Sírio Libanês, ele sofreu “ferimento corto-contuso em região ociptal”, região responsável pela percepção visual. Levou pontos na região atrás da cabeça.

“Após avaliação da equipe médica, [Lula] foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades”, diz o boletim.

A viagem estava prevista para ocorrer neste domingo (20), mas foi cancelada depois que o presidente fez exames que indicaram a necessidade de ele permanecer em Brasília.

O seu médico Roberto Khalil esteve na capital para acompanhá-lo.

O presidente dormiu em casa e voltou no domingo (20) para novos exames. Depois, retornou ao Palácio da Alvorada. Nesta tarde, recebeu a visita do chanceler Mauro Vieira, com quem embarcaria para a Rússia.

De acordo com a Secom, Lula deve participar da cúpula dos Brics por videochamada, uma vez que a restrição diz respeito apenas a viagens de longa distância.