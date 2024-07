Lula participa da entrega de 305 ambulâncias do SAMU em Salto (SP)

Opresidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (4/7) da cerimônia de entrega de 305 ambulâncias do SAMU. São 280 veículos para a renovação da frota e 25 unidades de suporte básico (USB) para ampliação do serviço.

O evento será a partir das 10h na cidade paulista de Salto, na unidade responsável pela fabricação dos veículos especiais. As ambulâncias vão fortalecer o atendimento em 248 municípios de 24 estados.

A entrega faz parte da renovação de frota do SAMU. Todas as ambulâncias com mais de seis anos de uso serão trocadas. A meta do Governo Federal é de que em 2025 só estejam em operação veículos com até cinco anos de uso.

SERVIÇO

Entrega de 305 ambulâncias do SAMU

Data: 4 de julho (quinta-feira)

Horário: 10h

Local: Fábrica Flash Engenharia – Rua Marechal Rondon nº 1920, Jardim Santa Cruz – Salto (SP)