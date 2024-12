Lula liga para jovem torcedor do Vasco e emociona Brasil

Na última quarta-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma ligação emocionante com o jovem Guilherme Gandra , de apenas 10 anos, que recentemente foi premiado como o “ Torcedor do Ano ” no evento The Best, promovido pela FIFA. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Lula expressou seu orgulho e alegria pela conquista do menino, um fervoroso torcedor do Vasco da Gama. O presidente não perdeu a oportunidade de brincar com o pequeno torcedor, indicando que ele passou a apoiar o Corinthians quando esteve em São Paulo, demonstrando seu espírito esportivo e descontraído.

A história de Guilherme é ainda mais inspirada devido à sua luta contra a epidermólise bolhosa , uma condição rara que causa fragilidade na pele. Em 2023, ele chegou a ficar em coma, e o vídeo do seu reencontro com a mãe após despertar viralizou nas redes sociais, tocando o coração de muitos brasileiros. A vitória de Gui não é apenas um reconhecimento ao seu amor pelo futebol, mas também uma celebração de sua resiliência e coragem.

Além de Guilherme, outros brasileiros brilharam na premiação: Vinícius Júnior foi reconhecido como o melhor jogador do mundo e Marta recebeu o prêmio pelo gol mais bonito feminino . Essas conquistas refletem não apenas o talento individual, mas também a força coletiva do esporte brasileiro .

Em suma, a ligação entre Lula e Guilherme simboliza a união entre o esporte e as histórias pessoais que emocionam o país. Gui representa não só os torcedores apaixonados, mas também todas as crianças brasileiras que enfrentam desafios com bravura e esperança.