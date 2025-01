Lula lança programa ‘Mais Professores’ para estimular carreira docente

O governo federal, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou nesta terça-feira (14) o programa Mais Professores, uma iniciativa que visa estimular a formação e permanência de docentes nas redes públicas de ensino. O programa foca, principalmente, em áreas com maior carência de profissionais.

Um dos destaques do programa é a concessão de uma bolsa de R$ 2.100, além dos salários, para atrair novos professores à educação básica em regiões prioritárias. Estima-se que 2,3 milhões de educadores serão beneficiados com as medidas, que também incluem qualificação e valorização da carreira docente.

O programa traz outras ações importantes, como:

Bolsas para estudantes de licenciatura, com um auxílio mensal de R$ 1.050 durante o curso, dividido entre retirada mensal e uma poupança liberada após a formatura e ingresso na rede pública.

Prova Nacional Docente (PND), organizada pelo Inep, que auxiliará municípios na seleção de professores.

Parcerias com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, oferecendo cartão de crédito exclusivo para professores, sem anuidade.

, oferecendo cartão de crédito exclusivo para professores, sem anuidade. Convênio com o Ministério do Turismo, garantindo até 10% de desconto em hospedagens para professores, inclusive em períodos de alta demanda.

Lançado em cerimônia no Palácio do Planalto, o programa reforça medidas já implementadas, como a limitação de 50% de educação a distância em cursos de licenciatura, e busca criar um ambiente mais atrativo e estruturado para a carreira docente no Brasil.