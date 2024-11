Lula ironiza plano frustrado de golpe e envenenamento

Em um evento público realizado na última quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva abordou pela primeira vez as recentes revelações da Polícia Federal sobre um suposto plano golpista que teria sido arquitetado por membros das Forças Armadas em 2022. O plano incluiria, segundo as investigações, o assassinato da chapa eleita e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, por meio de disparos ou envenenamento.

Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, destinada a anunciar projetos de concessão de rodovias à iniciativa privada, Lula comentou com certa ironia sobre o ocorrido. “Tenho muito a agradecer por estar vivo. A tentativa de nos envenenar, a mim e ao Alckmin, não foi bem-sucedida, estamos aqui”, declarou o presidente, arrancando algumas risadas dos presentes.

Lula prosseguiu tratando dos planos governamentais em pauta, mas voltou a mencionar o complô desvendado pela Polícia Federal. Ele enfatizou que não busca vingança: “Não quero envenenar ninguém. Meu desejo é que ao final do meu mandato possamos demonstrar com dados concretos quem governou melhor antes de nós”, afirmou o líder petista.

O presidente destacou ainda suas metas para o governo, mencionando seu interesse em comparar indicadores como a construção de escolas, atendimento aos mais necessitados e melhorias na infraestrutura viária. “Quero medir quem fez mais pelas escolas, cuidou dos pobres e pagou melhor o salário mínimo. Isso é o que realmente importa na avaliação da gestão pública”, ressaltou.

A operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal na terça-feira anterior, tinha como alvo uma suposta organização criminosa que teria planejado interromper a posse de Lula e restringir as ações do Judiciário após as eleições de 2022. Conforme apontam as investigações, o grupo preparava um minucioso plano operacional intitulado “Punhal Verde e Amarelo”, programado para ser executado em 15 de dezembro de 2022.

O ministro Alexandre de Moraes descreveu os alvos da operação como extremamente perigosos e mencionou o uso de técnicas terroristas combinadas com aparatos militares. Detalhes sobre a cronologia e execução do plano foram divulgados ao público como parte das investigações em curso.