Lula: investir na educação é criar oportunidades ao povo mais humilde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (20/6), em Fortaleza, o investimento de R$ 778,9 milhões para expansão e consolidação de instituições federais de ensino e de saúde no Ceará. Os recursos do Novo PAC contemplam a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Incluem ainda a construção de novos hospitais universitários no estado.

“O investimento na educação é uma coisa que faço com prazer, porque quero que as pessoas humildes tenham aquilo que eu tinha vontade de ter e não consegui. Sou agradecido à dona Lindu, que pegava no meu braço todo santo dia, andava a pé quase oito quilômetros pra me levar a uma escola para estudar. Graças a isso, estou aqui hoje, retribuindo ao povo nordestino o direito de estudar, de trabalhar, de pesquisar, de ser mestre, doutor, porque ninguém nasce para ser inferior a ninguém. Nascemos para ser iguais”, destacou o presidente.

De acordo com Lula, a missão do Governo Federal é criar condições justas para que o povo mais humilde possa ter oportunidades. “Não é justo que uns comam 10 pães por dia e a maioria fique sem comer um durante tanto tempo. Reitor, quero agradecer o título de doutor honoris causa e dizer que, embora eu não tenha diploma universitário, eu sou o brasileiro com mais título de doutor honoris causa nesse país”, afirmou Lula, ao agradecer o título entregue pelo reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida.

Dos R$ 778,9 investidos no estado, R$ 189 milhões serão para universidades federais, R$ 316,4 milhões para hospitais universitários e R$ 190,3 milhões para o IFCE. Outros R$ 83,2 milhões virão como contrapartida do estado e dos municípios para as instituições federais de ensino e saúde no Ceará.

A expansão e consolidação das instituições engloba construção de restaurantes universitários, biblioteca e blocos acadêmicos, além de novos laboratórios, salas e quadras poliesportivas. Serão feitas ainda obras de urbanização dos prédios acadêmicos e conclusão de obras de construção de residências universitárias.

O ministro Camilo Santana (Educação) enfatizou que a educação é o caminho para construir um país soberano, justo, de oportunidade para crianças e jovens. “Este é um compromisso do governo, de trabalhar para reverter os números da educação básica deste Brasil, olhando da creche à graduação, do ensino fundamental ao mestrado e à universidade”, afirmou.

SAÚDE – A ministra Nísia Trindade (Saúde) celebrou os investimentos para a retomada da construção dos hospitais universitários. “Isso nos enche de entusiasmo, porque não existe saúde de qualidade sem educação voltada para a formação de qualidade, com compromisso com o Sistema Único de Saúde e com formação humanista”. Para Custódio Almeida, cada sala de aula, laboratório, restaurante universitário, residência estudantil, quadra poliesportiva, leito hospitalar e cada vaga de estudante, professor e técnico administrativo significa um alento para o Ceará, tanto na capital quanto no interior.

PROTOCOLO – Durante a cerimônia, foi assinado um protocolo para prestação de serviços na Unidade Hospitalar da UFCA, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A medida permitirá a gerência da Unidade Hospitalar da UFCA com a definição de seu perfil assistencial. “Eu tenho absoluta segurança de que o projeto que representamos tem como centro cuidar do povo e da nossa gente. Fazer obra é sempre importante. Fazer obra do hospital é importante. Mas o importante mesmo é o povo cearense ser atendido. E quando ele precisar estar lá, ser atendido. Fazer o prédio da escola é importante, mas o importante mesmo é a qualidade dos professores da rede pública para fazer a educação desse Estado ser referência do país”, sublinhou o governador do estado, Elmano de Freitas.