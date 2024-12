Lula impulsa Mercosul Verde e destaca acordos com UE

Na recente reunião de líderes do Mercosul, realizada em Montevidéu, o presidente Lula destacou a importância da defesa ambiental como parte crucial das negociações comerciais com a União Europeia. Com um discurso direcionado aos europeus, Lula enfatizou a qualidade dos produtos sul-americanos e repudiou tentativas de difamação. O contexto se refere ao incidente com o Carrefour, que havia decidido suspender a venda de carne do Mercosul, mas acabou voltando atrás.

Lula celebrou a conclusão das negociações para um acordo de livre-comércio, sublinhando que o texto atual é mais moderno e alinhado com o Acordo de Paris. O presidente propôs ainda um “Mercosul Verde”, focado na agricultura de baixo carbono e exportações sustentáveis, pedindo metas climáticas robustas para a COP 30 em Belém.

A questão ambiental é crítica para a aprovação do acordo comercial com a UE, embora haja resistência em alguns setores europeus. A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou a agenda climática de Lula. No entanto, o presidente argentino Javier Milei mostrou-se cético quanto à influência humana no aquecimento global.

O vice-presidente Geraldo Alckmin reforçou a importância do acordo como uma oportunidade “ganha-ganha”, prevendo aumentos significativos nas exportações agrícolas e industriais. Ele ressaltou que o pacto envolve mais de 700 milhões de pessoas e representa o maior acordo entre blocos globais.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o acordo oferece um potencial único para fortalecer as relações comerciais entre os blocos envolvidos. Apesar das diferenças políticas e econômicas entre os membros do Mercosul e seus parceiros europeus, há um consenso crescente sobre a necessidade de liderança na transição energética global e no enfrentamento das mudanças climáticas.