Lula homenageia Mujica com Ordem do Cruzeiro do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta distinção que o Brasil confere a estrangeiros. Em cerimônia realizada na Chácara Mujica-Topolansky, nas proximidades de Montevidéu, Lula destacou a escolha de seus companheiros ao longo da vida, ressaltando a extraordinária figura de Mujica em sua trajetória por um mundo mais justo e igualitário.

Lula frisou que a honraria não se devia apenas à presidência de Mujica no Uruguai entre 2010 e 2015, mas à sua excepcionalidade como líder e defensor dos direitos humanos. “Pepe é uma das personalidades mais notáveis que já conheci”, afirmou o presidente brasileiro.

Mujica, conhecido por seu estilo de vida austero e suas convicções progressistas, agradeceu emocionado pela condecoração, reiterando seu compromisso com as causas populares e manifestando gratidão pelo caminho partilhado com Lula.

Durante sua visita ao Uruguai para participar da 65ª Cúpula do Mercosul, Lula enfatizou a reaproximação do Brasil com a cena internacional. Ele relembrou encontros significativos realizados em 2023 e 2024 com líderes mundiais, incluindo eventos latino-americanos e reuniões com grupos como a União Europeia, G20 e BRICS. Anunciou ainda que o Brasil sediará em 2025 tanto a COP30, em Belém (PA), quanto a cúpula do BRICS.

A cúpula do Mercosul em Montevidéu assinala a passagem da presidência pro tempore do bloco do Uruguai para a Argentina. Pela primeira vez, a Bolívia participa como membro pleno, ampliando significativamente o alcance territorial e econômico do Mercosul na América do Sul. O Panamá será integrado oficialmente como Estado Associado, sendo o primeiro país centro-americano a obter tal status.

Outro ponto central do encontro é a discussão sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, aguardado há mais de vinte anos. A possível ratificação desse tratado poderá resultar na maior área de livre comércio já estabelecida pelo Mercosul, fortalecendo as relações econômicas entre os continentes.