Lula ganha camiseta do São Bernardo das mãos do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

No último domingo, 2 de março, o São Bernardo utilizou suas plataformas digitais para agradecer ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, pela entrega de uma camisa do clube ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na publicação, o clube destacou: “O São Bernardo Futebol Clube agradece ao Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, pela entrega da nossa camisa ao nosso torcedor ilustre, o presidente Luís Inácio Lula da Silva.” O gesto gerou diversas reações nos comentários, evidenciando a polarização política no Brasil.

Além disso, no sábado, 1º de março, o São Bernardo foi eliminado do Campeonato Paulista ao perder por 3 a 0 para o Palmeiras nas quartas de final. Os gols foram marcados por Estêvão e Flaco López, que brilharam na partida.