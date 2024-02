Lula e presidente do Egito pedem cessar-fogo imediato em Gaza e ampliam parcerias

Apelo por cessar-fogo em Gaza, ações para aprofundar relações comerciais, convite para visita oficial ao Brasil, assinatura de acordos e a consolidação de um novo patamar de relações, a partir de interesses mútuos em espaços como Brics e G-20.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tratou de todos esses temas na manhã desta quinta, 15 de fevereiro, com o presidente do Egito, Abdul Fattah Al-Sisi, durante visita oficial de Estado. O evento no Cairo celebra os 100 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Egito. Logo após o encontro, os presidentes fizeram uma declaração conjunta à imprensa.

GAZA – Lula e Al-Sisi falaram sobre a importância de retomar um processo de paz no Oriente Médio e defenderam um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Para Lula, que faz sua segunda visita ao Egito, o atual momento e os desafios no cenário mundial pedem uma cooperação ainda mais intensa entre as nações.

“Num momento em que deveríamos estar falando do aumento da produção de alimentos para o mundo, de crescimento econômico, de distribuição de renda, estamos falando de guerra. A guerra não traz benefício a ninguém, traz morte, destruição e sofrimento”, lamentou o presidente, que voltou a defender uma reforma nas instituições de governança global. “É lamentável que as instituições multilaterais, criadas para resolver essas situações, não funcionem”.

“Concordamos que o cessar-fogo imediato e sustentado é muito importante, como também a necessidade de fazer entrar a ajuda humanitária para as pessoas em Gaza. Pensamos especialmente na fase pós-guerra, que é necessária a instalação de um Estado palestino cuja capital é Jerusalém e agradeço o reconhecimento do presidente brasileiro ao Estado palestino”, disse o presidente Al-Sisi.

O presidente brasileiro destacou a necessidade de modificar a estrutura do Conselho de Segurança da ONU, que não tem tido poder para evitar conflitos como na Ucrânia e na Faixa de Gaza e onde o poder de veto tem sido usado para impedir ações mais concretas. Ele lembrou que muitas das guerras recentes foram iniciadas justamente por nações que são membros do Conselho.

REPATRIAÇÃO – Lula agradeceu o essencial apoio do governo egípcio no processo de possibilitar a retirada de 117 brasileiros-palestinos que estavam retidos na Faixa de Gaza desde o início do conflito, dentro da Operação Voltando em Paz.

G20– Durante a reunião, o presidente egípcio confirmou que virá ao Brasil em novembro, tanto para participar como governante convidado da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, como para uma visita oficial ao Brasil, a convite de Lula. Será a primeira viagem de um presidente egípcio ao país desde a vinda de Mohamed Morsi, em 2013. A intenção é ampliar a relação comercial entre os países, que tem crescido desde a entrada em vigor do acordo com o Mercosul em 2017.

CULTURA – Os presidentes também trataram da cooperação e empréstimo de peças para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O presidente egípcio disse que ficou muito triste quando soube do Incêndio na instituição em 2 de setembro de 2018, que destruiu peças sem similares no mundo.