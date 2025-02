Lula e presidente de Portugal fortalecem laços históricos em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (18) o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para uma série de reuniões no Palácio do Planalto. A visita ocorre em um contexto significativo, celebrando 200 anos de relações diplomáticas entre as duas nações.

Reunião estratégica e temas em destaque

Rebelo de Sousa, acompanhado pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro e uma delegação de ministros, chegou ao Brasil com a intenção de fortalecer os laços bilaterais. Após uma reunião privada com Lula, ambos os presidentes participaram de uma sessão ampliada com assessores e especialistas.

Entre os temas discutidos, destacou-se a situação da comunidade brasileira em Portugal, que atualmente conta com mais de 400 mil residentes, sendo a segunda maior comunidade brasileira fora do país, atrás apenas dos Estados Unidos. Casos recentes de racismo e xenofobia foram apontados como prioridade na agenda.

A relação comercial entre Brasil e Portugal também foi abordada. Em 2024, o saldo comercial entre os países alcançou US$ 4,7 bilhões, com exportações brasileiras totalizando US$ 3,4 bilhões e um superávit de US$ 2,1 bilhões.

Compromissos diplomáticos e premiação literária

Além das reuniões no Planalto, o presidente português agendou encontros com líderes do Congresso Nacional e do STF, como Davi Alcolumbre (Senado), Hugo Motta (Câmara dos Deputados) e Luís Roberto Barroso (STF), reforçando a relevância desta missão diplomática.

Na quarta-feira (19), os dois líderes se reunirão novamente durante a 14ª Cimeira Brasil-Portugal, para discutir temas de defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio, saúde e cultura.

Ainda na noite de terça-feira, Lula e Rebelo de Sousa participarão da cerimônia de entrega do Prêmio Camões à poetisa brasileira Adélia Prado. A premiação é a maior honraria da literatura em língua portuguesa e homenageia o poeta português Luís de Camões. O evento ocorrerá no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

Entre os vencedores anteriores do prêmio estão Raduan Nassar (2016), Ferreira Gullar (2010) e Lygia Fagundes Telles (2005). Em 2019, o cantor e compositor Chico Buarque foi escolhido, mas recebeu o prêmio apenas em 2023, após um impasse político.