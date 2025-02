Lula e Macron discutem cenário internacional em conversa telefônica

Na última terça-feira, 18 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma conversa telefônica com o presidente francês Emmanuel Macron. A informação foi compartilhada pelo próprio Lula em suas redes sociais, onde destacou a relevância do diálogo entre as nações.

Durante a comunicação, o líder brasileiro expressou sua preocupação em relação ao atual panorama político global. “Discutimos temas pertinentes à agenda mundial e às relações bilaterais entre Brasil e França. Reafirmei nosso compromisso com a paz e a defesa da democracia”, declarou Lula.

Além disso, ambos os presidentes enfatizaram a necessidade de se encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, ressaltando a importância da inclusão de todas as partes envolvidas no processo de negociação. Essa conversa reflete não apenas a preocupação com as tensões internacionais, mas também o empenho de ambos os líderes em promover um diálogo construtivo e pacífico.