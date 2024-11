Lula e Biden fortalecem laços democráticos e trabalhistas na cúpula do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estão programados para se encontrar em uma reunião bilateral à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Este encontro representa um gesto de reconhecimento ao papel de Biden na defesa da democracia e marca sua despedida do cenário internacional. A reunião pode ser iniciada com um almoço oferecido por Lula, embora o formato exato ainda não tenha sido decidido.

Ambos os líderes compartilham experiências semelhantes em suas trajetórias políticas, tendo derrotado a extrema direita em seus respectivos países e enfrentado acusações infundadas de fraude eleitoral. Nos Estados Unidos, a vitória de Biden sobre Donald Trump em 2020 foi seguida pela invasão do Capitólio, enquanto no Brasil, a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 levou a ataques ao Congresso Nacional e outras instituições em janeiro de 2023.

Ao longo do mandato, Lula e Biden mantiveram um bom relacionamento, com destaque para suas afinidades no movimento sindical. A reunião servirá também para discutir a Parceria de Direitos dos Trabalhadores, uma iniciativa lançada para fortalecer os direitos trabalhistas diante das mudanças tecnológicas e transição energética.

Internamente, alguns no governo brasileiro acreditam que o encontro simboliza o reconhecimento do papel dos EUA na eleição brasileira de 2022. Na época, autoridades americanas enviaram recados claros ao governo Bolsonaro para respeitar os resultados eleitorais. Os EUA foram rápidos em reconhecer a transparência do pleito brasileiro.

Este encontro não apenas celebra a colaboração entre Brasil e EUA durante os mandatos de Lula e Biden, mas também reforça compromissos mútuos com a democracia e direitos trabalhistas em meio aos desafios globais atuais.