Lula discursa na OIT e encontrará Paulo Coelho em Genebra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará nesta quinta-feira (13), em Genebra, na Suíça, de uma cerimônia de lançamento de selo postal comemorativo dos 35 anos da publicação do livro “O Alquimista”, de Paulo Coelho. O evento, com a presença do escritor, será na residência oficial do chefe da missão brasileira na ONU, Tovar da Silva Nunes.

Será o último compromisso da curta agenda do presidente na Suíça, onde ficará cerca de 15 horas, antes de seguir para a Cúpula do G7, reunião de líderes das sete maiores economias do mundo, na região italiana da Puglia. A chegada a Genebra está prevista para as 6h40 locais (1h40 da manhã em Brasília).

Segundo funcionários do Itamaraty, a etapa suíça da viagem europeia de Lula e da primeira-dama, Janja, só foi confirmada no final da semana passada, em razão do contexto político conturbado no Brasil, com as enchentes no Rio Grande do Sul, o desgaste pela anulação do leilão de importação de arroz e atritos entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e alas do governo.

Às 16h locais (11h de Brasília), ele discursa na sede das Nações Unidas em Genebra, no encerramento do fórum inaugural da Coalizão Global pela Justiça Social. Trata-se de uma iniciativa lançada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em prol da colaboração mundial na redução das desigualdades.

Indicado para a “copresidência” do fórum pelo diretor-geral da OIT, o togolês Gilbert Houngbo, Lula é o convidado de honra do encontro. Apenas dois chefes de Estado estrangeiros comparecem ao fórum: além de Lula, o presidente do Nepal, Ram Chandra Paudel.

Alguns dos temas do discurso do presidente Lula na OIT foram antecipados na fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, na sessão do fórum desta quarta-feira (12): a taxação de grandes fortunas e formas de reduzir o “passivo social” no mercado de trabalho, provocado por questões como a desigualdade de renda, as mudanças climáticas, novas tecnologias como a inteligência artificial e instabilidades geopolítcas.

Às 21h30 locais (16h30 de Brasília), Lula e Janja embarcam para Brindisi, na Itália.