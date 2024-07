Lula: “Diadema merece um CEU em cada bairro”

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou na tarde desta sexta-feira (05) as obras do primeiro CEU de Diadema – Quarteirão da Educação, que estão a todo vapor na Rua Pau do Café, no bairro Promissão. Lula realizou uma vistoria pelo complexo educacional, cultural e esportivo, que está com 70% de sua execução concluída e será inaugurado ainda este ano, e elogiou grandemente a iniciativa da Prefeitura. “O que traz dinheiro federal é a qualidade do projeto. Quando o projeto tem começo, meio e fim, como esse, fica difícil (o governo) recusar (a verba)”, citou. “Uma escola dessa qualidade deve ser feita em todos os bairros de Diadema”, elogiou.

Lula lembrou, ainda, que toda a infraestrutura presente na cidade foi construída após 1982, com o prefeito Gilson Menezes. “Eu vinha entregar boletim do sindicato em Diadema em 1969, e eu vinha amassar barro, porque nem rua asfaltada tinha”, rememorou. O presidente garantiu que virá à cidade para a inauguração do equipamento. “Filippi, parabéns! Eu venho inaugurar o CEU, venho inaugurar o Novo Hospital Municipal, e que você possa fazer ainda mais coisas por esse povo que merece”, concluiu.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que quando o prefeito Filippi apresentou o projeto do CEU, toda equipe ficou encantada. Destacou também que o Instituto Federal da cidade deve ser inaugurado em breve, em um prédio que o Ministério está avaliando para adquirir. “Parabéns pelo que tem sido feito pela educação, porque cuidar da educação é olhar para o futuro desse país e para o futuro de Diadema“.

O prefeito Filippi relembrou que quando assumiu a cidade, em 2021, a pandemia ainda estava em momento crítico e a prioridade era salvar vidas. Apesar disso, havia a certeza de que era preciso olhar para o futuro, e foi feito o projeto do CEU de Diadema, que contou com uma doação de R$ 500 mil de um empresário da cidade para a criação do projeto. “Ainda em 2021 fizemos uma carta para o então ministro da Educação, mas as portas estavam fechadas. Quando o Lula foi eleito novamente, nós retomamos o contato com o MEC e agora nós temos aqui sendo construídos um espaço de educação de qualidade, de esporte, de cultura, e nós temos profunda gratidão”.

Estiveram presentes no evento os ministros da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, todos os secretários municipais, vereadores da cidade e outros municípios, como Santo André e São Caetano, deputados estaduais e federais, entre outras autoridades. Estudantes da rede municipal fizeram homenagens ao presidente e entregaram uma cesta com bonecas afro e indígena feitas à mão e alimentos colhidos nas hortas educativas das escolas.

CEU de Diadema

O primeiro CEU de Diadema-Quarteirão da Educação terá 25 mil metros quadrados de área construída, em um complexo com três edifícios escolares e amplos espaços para práticas esportivas e culturais: quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais. O complexo vai receber 1,8 mil estudantes, sendo 260 de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e o investimento total de é de R$ 138 milhões.