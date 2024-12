Lula deixa hospital e retoma atividades presidenciais após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira (19), após realizar novos exames que confirmaram sua recuperação. O cardiologista Roberto Kalil, responsável pelo acompanhamento, afirmou que Lula está liberado para retomar suas atividades normais de trabalho e deve liderar uma reunião com seus ministros em Brasília nesta sexta-feira (20). Lula passou por uma cirurgia de emergência no dia 10 de outubro, devido a um hematoma entre o cérebro e as meninges, que gerou preocupações sobre sua saúde. O coágulo foi identificado após o presidente sentir fortes dores de cabeça, levando-o a procurar atendimento médico. A recuperação foi considerada satisfatória, com a eliminação do hematoma, mas ainda haverá restrições nas próximas semanas, como a restrição de exercícios físicos intensos e viagens internacionais. Ao deixar o hospital, Lula posou para fotos e acenou aos apoiadores, usando um chapéu que escondeu como cicatrizes de procedimentos cirúrgicos. O presidente apresentou momentos difíceis do passado relacionados à sua saúde, como a luta contra o câncer em 2011 e problemas durante viagens. Com sua liberação médica, Lula está apto a delegar suas funções presidenciais, embora seja preciso de acompanhamento regular para garantir uma recuperação completa. A situação reforça a importância da atenção à saúde pública e do suporte médico adequado para líderes políticos.