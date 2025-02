Lula defende prazo para Galípolo promover mudanças no Banco Central

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a importância de se conceder um período adequado para que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, consiga implementar mudanças significativas na política de juros do Brasil. Durante uma entrevista à Rádio Diário FM, realizada em Macapá no dia 12, Lula destacou que não se deve esperar uma mudança abrupta e imediata nas taxas.

“É fundamental dar tempo ao Gabriel Galípolo para que ele possa ajustar a taxa de juros no país. Não se pode entrar e fazer um cavalo de pau. A abordagem precisa ser cuidadosa para evitar consequências negativas”, afirmou o presidente, referindo-se às dificuldades enfrentadas anteriormente.

Críticas à gestão anterior

Lula também criticou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, responsabilizando-o pelas recentes elevações nas taxas de juros. “Campos Neto adotou uma postura que prejudicou o Brasil durante sua gestão. Ele frequentemente expressava opiniões desfavoráveis sobre o país, o que acabou gerando desconfiança entre os empresários, inclusive no cenário internacional. Isso contribuiu para um aumento contínuo das taxas”, disse.

O atual presidente manifestou confiança nas capacidades de Galípolo, afirmando que ele será lembrado como um dos melhores presidentes da instituição. “Ele é extremamente inteligente e tem um profundo compromisso com o Brasil”, concluiu Lula, deixando claro seu otimismo em relação ao futuro econômico do país sob a nova liderança do Banco Central.