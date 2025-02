Lula defende Haddad e reafirma compromisso com responsabilidade fiscal

Durante uma entrevista concedida à Rádio Tupi FM, na última quinta-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal, destacando a competência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em gerir a economia do país. Lula se posicionou contra as críticas recebidas acerca de sua administração financeira, ressaltando que não permitirá que os cidadãos mais pobres sejam penalizados por medidas de austeridade.

O presidente enfatizou sua experiência anterior no cargo, mencionando conquistas significativas como a geração de superávits fiscais e o pagamento das dívidas ao Fundo Monetário Internacional (FMI), além da formação de reservas internacionais que alcançaram a marca de US$ 370 bilhões durante seus mandatos anteriores.

“Não estou governando pela primeira vez. Fui o presidente que fez superávit e que pagou o FMI. O que temos hoje é uma série de especulações irresponsáveis sobre déficit fiscal e gastos do governo”, afirmou.

Renegociação de dívidas estaduais

Lula também se referiu ao programa de renegociação das dívidas estaduais, destacando que essa iniciativa beneficia principalmente os estados com maiores pendências financeiras, como o Rio de Janeiro. Ele mencionou que São Paulo e Minas Gerais já demonstraram apoio ao acordo e expressou confiança de que o governador fluminense, Cláudio Castro, também aceitará as condições propostas.

“Se os governadores assinarem o acordo aprovado pelo Congresso, acredito que será vantajoso para todos os estados, especialmente para o Rio de Janeiro”, comentou Lula.

O presidente ainda acrescentou que espera dialogar com Castro durante um evento federal programado para ocorrer no Rio de Janeiro nos próximos dias, reforçando sua expectativa de entendimento entre as partes envolvidas.

“Espero a compreensão do governador e que ele possa estar alinhado com as iniciativas que estamos promovendo”, concluiu.