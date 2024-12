Presidente Lula avança na recuperação e deixa UTI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, mas agora está sob cuidados semi-intensivos. Segundo o último boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (13), o presidente apresenta um estado de saúde estável, mantendo-se lúcido e orientado. Ele já retoma a alimentação normal e realiza caminhadas pelos corredores do hospital.

As informações foram divulgadas pela equipe médica que acompanha Lula, destacando que na noite da quinta-feira, os profissionais de saúde procederam à retirada do dreno intracraniano, instalado após a cirurgia realizada na terça-feira. O procedimento foi executado com êxito e sem complicações.

O doutor Roberto Kalil Filho, que lidera a equipe médica responsável pelo tratamento do presidente, relatou que novos exames laboratoriais foram realizados na tarde de quinta-feira. Ele assegurou que os resultados do exame neurológico de Lula estão dentro dos parâmetros normais, descartando qualquer possibilidade de lesão cerebral ou sequelas. Além disso, Kalil confirmou que as expectativas são de que o presidente receba alta no início da próxima semana.

No início da tarde desta sexta-feira, Lula utilizou suas redes sociais para expressar agradecimentos pelas mensagens de apoio e orações recebidas durante seu período de internação. Em um vídeo compartilhado, o presidente aparece caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale e reforça sua disposição em retornar ao trabalho e continuar cuidando das famílias brasileiras. “Estou firme e forte”, declarou Lula.